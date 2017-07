Edison lancia My Sun, l’unico fotovoltaico con batteria che azzera la bolletta di casa per 10 anni.

L’unico fotovoltaico con batteria che azzera la bolletta: Edison lancia My Sun



Edison lancia sul mercato My Sun, il fotovoltaico con batteria per i consumatori attenti all’ambiente al risparmio e che sognano di produrre in autonomo tutta l’energia indispensabile per i propri consumi, che azzera la bolletta di casa per 10 anni. Con My Sun Edison offre un servizio completo «chiavi in mano»: dalla progettazione e installazione dell’impianto al supporto nell’iter autorizzativo e all’assistenza tecnica. La nuova proposta di Edison va ad ampliare la ricca gamma di offerte innovative che la società ha ideato per venire incontro alle esigenze dei clienti e si posiziona come una delle offerte più competitive sul mercato. A chi sceglie My Sun per la propria abitazione, Edison garantisce la fornitura gratuita di energia elettrica gratuita a integrazione della produzione del fotovoltaico e al 100 per cento da fonte rinnovabile (attestata con il rilascio della garanzia d’origine) fino a 10 anni; dà la possibilità di accedere ad un finanziamento per la durata di 10 anni, grazie alla collaborazione con primari operatori finanziari, e consente l’accesso alla detrazione per il 50% dell’investimento.

Edison lancia My Sun: l’unico fotovoltaico con batteria che azzera la bolletta. Le parole di Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia

“My Sun si inserisce nella innovativa piattaforma di servizi Edison World, con cui Edison ha impresso un cambio di passo strategico, andando aldilà dell’offerta classica di luce o gas – dichiara Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia. L’obiettivo è soddisfare la richiesta di una casa sempre più intelligente e connessa (Edison Smart Living), una casa sicura e protetta dai guasti all’impianto luce e gas (Edison Casa Relax), una casa dai costi trasparenti (Edison World Luce e Gas) e una casa autosufficiente e alimentata da energia rispettosa dell’ambiente (Edison My Sun e My Forest)”. Per l’offerta My Sun, Edison ha avviato una collaborazione con Solar Energy Group, società proprietaria del marchio commerciale Super Solar e già attiva da anni nel mercato del fotovoltaico e del solare termico destinato ai clienti retail. Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 anni di storia, Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,5 GW. Per maggiori informazioni: www.edisonenergia.it.