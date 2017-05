Generali Italia premia tre studenti per le idee top sulla customer experience

I vincitori di call4Ideas con l'Innovation Leadership Team di Generali Italia.

Tre studenti premiati per le idee top sulla customer experience da Generali Italia

Si è tenuta in questi giorni, nella suggestiva cornice della nuova sede Microsoft a Milano, la premiazione degli studenti vincitori della “call4ideas” lanciata da Generali Italia, in occasione dell’Hackathon 2017 “Semplifichiamo – Appassionati di Semplicità”, rivolta a 15 mila studenti/neolaureati (18-25 anni) di tutte le Università italiane, per raccogliere idee innovative sull’assicurazione del futuro. Gli universitari sono stati invitati a individuare nuovi strumenti, modalità e servizi innovativi per rendere un’eccellente customer experience e migliorare l’interazione, l’engagement e il dialogo fra cliente e agente, sfidandosi su 4 temi: il ruolo dell'agente nell'era dell'engagement; non solo coperture assicurative, ma interpretare i cambiamenti degli stili di vita e dei comportamenti di acquisto dei clienti; trasformare gli spazi dell'Agenzia in un luogo di relazione; e infine, sul tema della dematerializzazone, un tocco di classe per rendere unica l'esperienza dei clienti. Questi i vincitori del contest: 1° classificato Marco Penzo, studente di Filologia Moderna presso l’Università degli studi di Padova – premiato da David Cis, Chief Operating Officer di Generali Italia. 2° classificata Rosanna Bellomo: studentessa di Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Bari – premiata da Fabio Oggioni, Responsabile IT architettura, innovazione e sinistri di Generali Italia 3° classificato Jacopo Baldini: laureato in Informatica Umanistica presso l’Università degli studi di Pisa – premiato da Ivano Bosisio, Head of Operational Excellence e Head of Procurement di Generali Italia.

“L’innovazione è uno dei pilastri della strategia di Generali. E già da due anni abbiamo avviato un percorso improntato all’introduzione di nuovi metodi e strumenti che consentano a Generali di essere unica, distintiva, e di offrire ai propri clienti e agenti un servizio eccellente”, ha commentato Ivano Bosisio, Head of Operational Excellence e Head of Procurement di Generali Italia. “In quest’ottica – gli ha fatto eco Fabio Oggioni, Responsabile IT architettura, innovazione e sinistri di Generali Italia – ci siamo mossi su due fronti: da un lato, grazie a un team di senior manager (chiamato Innovation Leadership Team), abbiamo avviato un processo di creazione di prototipi su tematiche innovative; dall’altro lato, stiamo lavorando per promuovere, coltivare e diffondere la cultura dell’innovazione. Ciò sia tramite iniziative come la Call4Ideas e Hackathon, sia attraverso la predisposizione di spazi dedicati all’innovazione”. A selezionare le tre proposte vincitrici è stata una giuria ad hoc, costituita dai partecipanti dell’Hackathon e dai componenti dell’Innovation Leadership Team di Generali Italia. Oltre ad un premio in denaro, per i vincitori si apriranno le porte del laboratorio Home Insurance di Generali Italia: i vincitori sono stati, infatti, invitati per una giornata formativa nelle “Stanze del lavoro” della Compagnia per osservare da vicino come si opera e come si fa innovazione in Generali Italia.