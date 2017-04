Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia: Assicurazioni Generali e Generali Italia hanno ottenuto a Londra il riconoscimento internazionale “Global Innovator Award 2017” agli Efma-Accenture Innovation.

Assicurazioni Generali e Generali Italia hanno ottenuto il riconoscimento internazionale “Global Innovator Award 2017” agli Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards, l’iniziativa dedicata all’innovazione nel settore assicurativo, giunta alla sua seconda edizione. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Londra ed è stata promossa dalla European Financial Management Association, l’organizzazione internazionale che promuove le best practice più innovative in ambito finanziario. Generali è stata premiata come la compagnia innovativa dell’anno per la sua forte capacità di innovazione in più ambiti, tra cui il crowdsourcing, la collaborazione con le startup e con le organizzazioni internazionali, ma anche per il suo ruolo di incubatore di idee.

Generali premiata come Compagnia Innovativa 2017 agli Efma-Accenture Awards. Le parole di Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia

“Questo prestigioso premio, che ci ha visto scelti come la più innovativa fra 144 Compagnie di 38 diverse Nazioni, è un chiaro riconoscimento di come stiamo affrontando l’evoluzione del mercato assicurativo”, ha dichiarato Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia. “Simpler, Smarter and Faster, il nostro “claim”, ben rappresenta il nostro approccio, costantemente alla ricerca di modalità operative volte alla semplificazione dei rapporti con i nostri clienti ed i nostri agenti, convinti che attraverso questa strada passi il consolidamento della nostra posizione di leadership sul mercato italiano”. Per Generali Italia la tecnologia rappresenta un abilitatore e un acceleratore di un nuovo modo di operare di collaboratori, agenti e consulenti, volto a definire esperienze di partnership con i clienti che siano memorabili. Questo ha portato il gruppo a sviluppare i progetti innovativi premiati da EFMA-Accenture e sta guidando la trasformazione del modello di business, fortemente centrato sulla costruzione di relazioni di qualità con i clienti, basate su intermediari professionali, competenti e al passo con i tempi.