Grandi Stazioni Retail: Alberto Baldan nominato nuovo amministratore delegato

Grandi Stazioni Retail ha nominato Alberto Baldan nuovo amministratore delegato per guidare lo sviluppo strategico della società. Baldan sarà cooptato nel consiglio di amministrazione e dall’estate sarà effettivo nel suo nuovo incarico. Il nuovo ad vanta grande esperienza nel settore retail, dove ha ricoperto ruoli chiave all'interno del Gruppo Pam, Gruppo Auchan e il Gruppo PPR. Dal 2007 a La Rinascente, ne è diventato amministratore delegato nel 2012. Durante il suo mandato a La Rinascente ha rafforzato con successo il business e ha aggiunto alla sua significativa esperienza anche lo sviluppo immobiliare, guidando il processo per la prossima apertura del nuovo flagship store di oltre 20.000 mq a Roma.

Alberto Baldan nominato nuovo amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail al termine di una lunga selezione

Maurizio Borletti, presidente di Grandi Stazioni Retail, ha commentato: "Insieme con i rappresentanti di Antin Infrastructure Partners e Icamap abbiamo condotto una vasta ricerca e considerato un numero di candidati altamente qualificati. Alberto si è distinto per la sua visione strategica, per i suoi grandi successi e le competenze nel retail e nello sviluppo immobiliare. Siamo certi che saprà guidare con successo la società nella trasformazione e nel riposizionamento delle nostre stazioni ".

Grandi Stazioni Retail è la società nata lo scorso luglio per la valorizzazione commerciale e media delle 14 più grandi stazioni ferroviarie italiane. Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Palermo Centrale e Bari Centrale rappresentano il nostro network in Italia: icone dell’architettura e del dinamismo, una rete capillare dalle caratteristiche uniche per i retailer e per i frequentatori. Grazie all’esperienza della proprietà - il consorzio formato da Antin Infrastructure Partners, Icamap e Borletti Group - Grandi Stazioni Retail migliora l’esperienza dei viaggiatori con una offerta che valore al tempo che si passa in stazione e offre ai retailer nuove opportunità di business in location uniche per posizione e flussi.