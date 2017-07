IEG S.p.A.: l’Assemblea dei Soci approva il Bilancio d’esercizio 2016

DA SINISTRA A DESTRA, IL DIRETTORE GENERALE DI IEG, CORRADO FACCO, IL PRESIDENTE, LORENZO CAGNONI, IL VICE PRESIDENTE ESECUTIVO, MATTEO MARZOTTO, IL VICEDIRETTORE GENERALE, CARLO COSTA)

L’Assemblea dei Soci di Italian Exhibition Group S.p.A. ha approvato nella convocazione di oggi il bilancio d’esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2016, senza modifica alcuna rispetto all’approvazione dello stesso progetto di bilancio avvenuta lo scorso 28 aprile da parte del Consiglio di Amministrazione di IEG. I dati si riferiscono al Bilancio consolidato pro-forma1 al 31 dicembre 2016, ovvero come se la nascita di IEG fosse datata al 1 gennaio 2016 (l’integrazione è avvenuta il 1° novembre 2016) e il conto economico esprimesse l’intera attività delle aziende integrate nel corso dell’esercizio dello scorso anno.



ESERIZIO 2016: PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI

Il bilancio 2016 di IEG riporta un fatturato consolidato pro-forma1 di 124,8 milioni di euro (+10,6% sul 2015). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA2) è di 21,9 milioni di euro (+11,7%). I dati posizionano IEG quale primo organizzatore fieristico italiano e prima fiera per redditività operativa lorda. L’Utile Netto al 31 dicembre 2016 è di 6,6 milioni di euro (+20% sul 2015). La Posizione Finanziaria Netta è negativa per circa 40 milioni di euro, con un rapporto ampiamente sostenibile tra volume d’affari e livello del debito. La PFN rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella congiunta al 31.12.2015 di Rimini e Vicenza, nonostante la distribuzione dei dividendi (14 milioni di euro operati nel 2016), i costi dell’ampliamento in corso alla fiera di Rimini e quelli del nuovo padiglione 7 alla fiera di Vicenza.



LE ALTRE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA: DIVIDENDI E TERRENI

L’Assemblea ha inoltre confermato la proposta di distribuzione di dividendi ordinari sull’utile dell’esercizio 2016 proposta dal CdA di IEG, pari a 18 centesimi per azione (9,46 centesimi nel 2015, 6,5 centesimi nel 2014).

L’assemblea ha poi dato corso alla proposta del CdA di non porre in vendita i terreni in prossimità dell’ingresso SUD della Fiera di Rimini, considerati strategici per lo sviluppo futuro di IEG.



IL NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Nel corso dell’Assemblea è stato rinnovato l’organo di controllo di Italian Exhibition Group S.p.A., giunto a scadenza. Nuovo presidente del Collegio Sindacale è il dott. Mario Giglietti, sindaci effettivi la dott.ssa Cinzia Giaretta e il dott. Marco Petrucci. Rimarranno in carica fino all’Assemblea che approverà il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.