Luigi Uccella nominato human resources director in Grunenthal Italia

Luigi Uccella entra in Grünenthal Italia, in qualità di HR Director. Napoletano, classe 1976, ha maturato esperienze in ambito pharma in Abbott e dal 2008 in Amgen; ora assume la direzione della divisione HR ed entra nel Management team della filiale italiana.

Aldo Sterpone, Presidente e Amministratore Delegato di Grünenthal Italia commenta: “Luigi Uccella porta con sé un’attenzione alle persone e al clima di lavoro, in linea con la nostra filosofia aziendale atta a migliorare, più in generale, la qualità di vita delle persone e dei pazienti per un mondo libero dal dolore. La centralità delle persone si indirizza quindi anche verso i nostri dipendenti e collaboratori grazie a una visione aperta e ad un’ambiente di lavoro positivo e costruttivo".