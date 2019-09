Original Marines, ecco la prima Capsule Collection Barbie by Filippo Laterza

“Original Icon Collection” è il nome della capsule collection Barbie by Filppo Laterza for Original Marines che, preannunciata lo scorso giugno, sarà svelata questa sera a Milano nel corso di un esclusivo evento. L’attesa limited edition sarà presentata per la prima volta alla presenza dei tre attori d’eccezione, Original Marines, Barbie e Filippo Laterza, che hanno disegnato e realizzato Original Icon Collection.

Grazie a Barbie e Original Marines, le bambine avranno la possibilità di indossare capi disegnati da un autentico fashion designer di alta moda come Filippo Laterza. La capsule collection è un tributo alla fashion doll più famosa al mondo che ha ispirato, fin da bambino, la carriera del nuovo enfant prodige dell’alta moda italiana. “È stata per me una grandissima emozione quando Mattel mi ha chiesto di cimentarmi in una capsule collection per il 60° anniversario di Barbie, ho subito colto la sfida lieto di realizzare una collezione che possa parlare della mia visione dell’icona che da 60 anni ispira le bambine e non solo”, dichiara Filippo Laterza. “Barbie è stato il mio primo approccio alla moda quando da piccolino giocavo a realizzare abiti per lei e ora ho finalmente la possibilità di sognare con Barbie, proprio come facevo da piccolo”.

Sempre vicina al mondo della moda, fashion icon e non solo, Barbie ispira le bambine a essere ciò che desiderano sin dalla sua nascita nel 1959. Nella Original Icon Collection, Laterza esprime la sua creatività anche attraverso la scelta di abbinare il rosa iconico Barbie al color malva, il colore identificativo della sua label, nonché colore che rappresenta la creatività. La capsule è composta da 16 capi iconici e rappresentativi ispirati agli anni ‘60 rivisitati in chiave contemporanea e ricchi di dettagli come l’esclusiva stampa all over con le riproduzioni fotografiche di Barbie, preziose stampe glitterate e applicazioni di strass e ricami. Realizzati con tessuti vaporosi, morbidi e soft touch, come la ciniglia, il jersey stretch, il tulle e lo chiffon, i capi che compongo la capsule spaziano dai leggings alle maglie, dalle gonne agli abiti. Completato gli outfit due proposte di capispalla, il bomber stile biker in satin con maniche raglan e dettagli in maglia lurex rosa e il cappottino in eco fur dall’effetto degradé. Original Icon Collection è disponibile negozi Original Marines e sul sito ufficiale del brand.

“Siamo molto felici di far parte di un progetto così importante legato a un’icona conosciuta in tutto il mondo e a una firma dell’alta moda come Filippo Laterza”, commenta Rocco Rella, direttore Marketing Original Marines. “Original Icon Collection evidenzia il forte legame con il mondo dei bambini e la capacità di cogliere sempre nuove opportunità per dialogare e interagire con i consumatori e veicolare i valori del brand. L’evento di presentazione di Original Icon Collection rappresenta il punto di partenza di un progetto molto più ampio, che prevede un articolato piano di comunicazione e marketing, con attività specifiche offline e online, che vedrà coinvolti non solo i nostri store ma anche il mondo del web con la creazione di un sito dedicato e attività digital studiate per stimolare il talento artistico dei più piccoli.”

All’esclusivo progetto Original Icon Collection è legato anche un concorso che permetterà, collegandosi al sito dedicato www.originalicon.it fino al 30 settembre, di creare un look personalizzato con i capi della capsule disegnata da Filippo Laterza e di vincere con la modalità istant win uno dei fantastici premi in palio: la Casa dei Sogni, la Casa di Malibù di Mattel o la Cucina di Grandi Giochi. Il concorso premierà ogni giorno un vincitore.

Lisa Weger, Head of regional Consumer Products Europe Mattel così commenta la partnership: “In qualità di fashion doll numero uno al mondo, la moda è sempre stata al centro del brand Barbie. Combinando l'iconica bambola, un’azienda di abbigliamento di successo come Original Marines e il talentuoso e dinamico designer Filippo Laterza, la “Original Icon Collection” interpreta l'essenza di Barbie nell’anno del suo sessantesimo anniversario”.

Il progetto Barbie Original Icon Collection è stato realizzato in Italia grazie all’ intermediazione di Victoria Licensing & Marketing che da anni gestisce il top brand Barbie con il supporto di Eleonora Schiavoni Managing director e di Paola Moroni Senior Category Manager Soft Lines