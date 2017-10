Salone CSR e innovazione sociale: Sanofi, Pirelli e altre big a confronto

Si è aperto oggi a Milano il Salone della CSR (Corporate Social Responsability) e dell'innovazione sociale, ospitato nei locali dell'Università Bocconi.



A promuovere la prestigiosa iniziativa è un gruppo formato dalla stessa Università Bocconi, insieme a CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas e Koinètica, con il supporto di diversi partner e una visione comune: la bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro. Per costruire nuove prospettive in sistemi interconnessi dove i tempi sono accelerati e solo il cambiamento è immutabile.



Il concetto di “responsabilità sociale di impresa” è di enorme attualità, in un contesto di rilancio economico che deve tuttavia fare i conti con gli obiettivi ecologici definiti a livello internazionale per il 2030 e una situazione riguardante le risorse limitate che non può che destare preoccupazione.



Sono diversi gli spunti di interesse, gli stimoli e le case-history che nei vari dibattiti aperti alla Bocconi declinano il tema in maniera non scontata e anzi particolarmente innovativa.



Si va dalla “Maratona d'impresa”, la 48 ore di sostenibilità incarnata dal programma televisivo condotto da Enzo Argante con interviste, rubriche, servizi ideato da TerzoCanale show e prodotto da Reteconomy/Sky, per spaziare fino alla partecipazione del maestro Michelangelo Pistoletto, di Fabio Ferrone Viola, conosciuto per le creazioni basate sul riciclo di materiali e di alcuni giovanissimi musicisti.



Durante l’evento di apertura della manifestazione, tre musicisti fra i 9 e i 12 anni insieme alla loro docente hanno eseguito il concerto RV522 dall’Estro Armonico per due violini di Vivaldi. I piccoli artisti fanno parte di Under 13 Orchestra, un progetto ideato dalla Fondazione La Nuova Musica per educare alla solidarietà attraverso alla musica.

Generali Italia (che ha vinto il premio Aretè) ha promosso il programma #ValoreCultura, che ha l'obiettivo di avvicinare famiglie, giovani, clienti e dipendenti al mondo dell’arte, attraverso l’accesso agevolato a mostre, spettacoli teatrali e altri eventi. Davvero originale la presentazione, con una performance che ha visto l'artista Fabio Ferrone Viola interagire con i contributi degli spettatori sui social e proiettati in sala.

Eleonora Pessina, responsabile del settore CSR di Pirelli, ha presentato il progetto dell'azienda leader nel settore dei pneumatici a supporto dei produttori di gomma naturale in Indonesia.

Attivata insieme ad uno dei suoi principali fornitori, l'iniziativa di Pirelli sulla responsabilità sociale riveste molteplici valenze, in quanto finalizzata alla prevenzione della deforestazione, attraverso la formazione dei bambini.

In un evento così significativo come il Salone della CSR e innovazione sociale non poteva mancare un settore di enorme rilievo come quello farmaceutico. Un punto di vista davvero innovativo è stato quello illustrato da Sanofi. Dopo la presentazione al Festival dell’Economia di Trento - incentrato quest’anno sul tema della “Salute Diseguale” - Sanofi è tornata a presentare il suo CSV Report #CreareValoreInsieme, il primo dossier del settore pharma ad evidenziare il collegamento tra bisogni sociali e strategia aziendale, a misurare e comunicare il valore generato da progetti e iniziative dell'azienda sulla comunità.



Al Salone della Responsabilità sociale d’impresa la presentazione del documento si inserisce all’interno di uno speciale #MeetSanofi intitolato “Fattore Empowering – la generazione del paziente Archimede”, durante il quale è stato presentato, tra i tanti progetti d’eccellenza promossi da Sanofi, #MaketoCare.

#MaketoCare è il contest che si inserisce in Maker Faire Rome - European Edition 4.0, ideato per intercettare e valorizzare le soluzione tecnologiche d’avanguardia in grado di migliorare concretamente la qualità di vita e la salute delle persone che ogni giorno affrontano le difficoltà legate alla disabilità.

Il salone della CSR e innovazione sociale alla Università Bocconi di Milano prosegue domani. Per il calendario degli incontri, clicca QUI