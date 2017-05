Sorgenia nomina Paolo Rohr digital director

Paolo Rohr è il nuovo Digital Director di Sorgenia, tra i primi operatori italiani del mercato libero dell’energia elettrica e del gas grazie a un portafoglio di 6 miliardi di kWh, 1,1 miliardi di Smc di gas e circa 200 mila clienti.

39 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e presso l’Ecole Centrale de Lyon, Rohr è stato Direttore Business Unit Utilities di Facile.it nell’ultimo quinquennio e, prima ancora, Project Leader per The Boston Consulting Group (dal 2007 al 2012).

In Sorgenia Rohr avrà la responsabilità sulle funzioni Sales Offering & Digital Marketing, Performance and Investment Analysis e Communication, occupandosi dello sviluppo e del lancio delle iniziative commerciali dei prodotti residenziali, delle iniziative di marketing sui canali digitali (dall’implementazione di strategie di advertising allo sviluppo e aggiornamento degli strumenti di monitoraggio e misurazione delle campagne), della definizione della strategia di acquisizione digitale di nuova clientela e della gestione della brand awareness aziendale su tale tipologia di stakeholders.

“Con la nomina di Paolo Rohr – ha affermato Gianfilippo Mancini – Amministratore Delegato di Sorgenia – si consolida il percorso di rinnovamento e riposizionamento di Sorgenia come azienda sempre più digital e smart in tutti i processi di vendita e post vendita”.

“Gli oltre 20 mila nuovi clienti acquisiti nel segmento residenziale a poco più di 6 mesi dal lancio della nostra nuova offerta full digital – ha proseguito Mancini – confermano la validità del nostro modello di business e testimoniano il nostro ruolo di protagonisti nella rivoluzione in atto nel mercato dell’energia”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Mancini – è ormai quello di superare le aspettative iniziali e contrattualizzare 70 mila clienti residenziali a fine 2017, raggiungendo i 500 mila nei prossimi 5 anni, un volume che rappresenterebbe il 20% del mercato digitale”.