TIM protagonista a Sanremo con Mina e con il ballerino Just Some Motion

TIM è a Sanremo con gli spot nei quali sono protagonisti la voce di Mina e il ballerino Just Some Motion.

TIM a Sanremo con gli spot nei quali sono protagonisti la voce di Mina e il ballerino Just Some Motion

TIM, sponsor unico del Festival di Sanremo, porta nella kermesse i suoi spot speciali con due protagonisti d'eccezione: l'intramontabile voce di Mina e la danza di Just Some Motion. Nel video Mina reinterpreta il brano All Night di Parov Stelar, colonna sonora degli spot Tim, e accompagna le performance del ballerino nella messa in scena di un musical realizzato tra le scenografie di Cinecittà World. TIM ha dunque realizzato per la prima volta un musical per presentare l'offerta di servizi all'avanguardia forniti grazie alla sua rete ultrabroadband che include contenuti premium fruibili ovunque per rispondere alle esigenze del “popolo di TIM”, il più grande in Italia con oltre 40 milioni di linee fisse e mobili. Gli spot di Sanremo da 75”, accompagnati dal claim “E’ bello avere tutto”, appartengono alla campagna del ballerino Just Some Motion ideata e concepita dalla direzione Brand Strategy & Media di TIM. La regia è di Riccardo Grandi, la coreografia è di Emanuele Cristofoli Laccio, la produzione Twister srl.

Tim, a Sanremo oltre allo spot con Mina e Just Some Motion c'è la TIM Data Room

Altra novità è la presenza della TIM Data Room, la unit di TIM che analizzerà i dati digital su Sanremo provenienti dalla Rete e i trend legati agli argomenti delle puntate, agli ospiti e ai conduttori, nonché le opinioni espresse dal web sulla manifestazione. La TIM Data Room, ogni giorno dallo scorso 29 gennaio ha già evidenziato nello spazio televisivo “Prima Festival” su Rai1 i dati digital più significativi espressi dal popolo della Rete, e proseguirà durante tutta la kermesse fornendo anche al DopoFestival 2017 i temi social più “caldi” utili ad animare le conversazioni degli ospiti in studio. Dal salotto del Forte Santa Tecla di Sanremo, la TIM Data Room, invece, trasmetterà tutte le sere live sul canale ufficiale Facebook dell’azienda, al termine del Festival, un approfondimento sui dati social emersi durante la giornata per commentarli insieme ad ospiti ed influencer.

Tim porta a Sanremo il premio TIMmusic

Altra importante novità è rappresentata dalla istituzione del premio TIMmusic. TIM premierà sabato 11 febbraio sul palco dell’Ariston, tra quelli arrivati in finale, il brano più ascoltato in quella giornata su TIMmusic, l’app di TIM dedicata alla musica in streaming con un catalogo di oltre 25 milioni di brani. Durante il Festival, TIMmusic proporrà contenuti editoriali esclusivi nella sezione “Sanremo”: le RadioPlaylist dove i protagonisti della gara racconteranno la loro esperienza e faranno una selezione di canzoni per gli ascoltatori e i Radio Daily, una sintesi della giornata trascorsa nello Studio TIMmusic, presente a Corso Matteotti, con curiosità e aneddoti. Inoltre su TIMmusic saranno disponibili Playlist antologiche con i più grandi successi della manifestazione canora.

Tim porta al Festival di Sanremo il robot ALIAS



TIM sarà protagonista anche con un'altra iniziativa all’avanguardia: alcuni tra i più attivi utenti social su Sanremo saranno “tele trasportati” dal divano di casa alla città dei fiori grazie ad ALIAS, un robot dotato di telecamera e tablet - da loro stessi pilotato a distanza grazie alla tecnologia ultrabroadband mobile di TIM – con il quale potranno virtualmente partecipare alla vita della kermesse musicale. TIM conferma anche a Sanremo il suo ruolo da protagonista nelle connessioni a banda ultra larga portando nella città l’innovativo servizio di rete mobile 4.5G fino a 500 Mbps. I clienti TIM, consumer e business, con le offerte 4G attive e con device compatibile possono navigare in Internet sulla rete LTE ad un’altissima velocità e vedere filmati in formato 4K e Full HD in mobilità. TIM, con oltre 40 milioni di linee fisse e mobili, accompagna l’Italia verso il traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione delle infrastrutture di rete ultrabroadband e alla diffusione dei servizi di ultima generazione.