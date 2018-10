Vodafone, addio etichetta per i bagagli. Arriva il sensore gps V-Bag

Addio etichette e addio paura di perdere le proprie valigie. Arriva sul mercato “V-Bag TrackiSafe”, la nuova versione del tracker “V-Bag” firmato Vodafone che consente di proteggere e monitorare il proprio bagaglio quando si è in viaggio.

“V-Bag TrackiSafe” – che fa parte della famiglia di prodotti Internet of Things “V by Vodafone” lanciata un anno fa – è un localizzatore che, grazie al Gps, al sensore di prossimità e di movimento, permette di monitorare la posizione del bagaglio, e di ricevere una notifica sullo smartphone tramite l’app “TrackiSafe” in caso di spostamento.

Attraverso l’app è anche possibile localizzare il bagaglio su una mappa, in qualsiasi momento e ovunque vi sia copertura cellulare. Il tracker dispone anche di un sensore di luce in grado di avvisare nel caso il bagaglio venga aperto a propria insaputa, e di sensori di movimento che inviano notifiche quando il bagaglio si muove o supera una certa velocità, configurabile in autonomia dall’utente, consentendo, ad esempio, di sapere se qualcuno lo sta portando via in un veicolo in movimento. Il costo iniziale del dispositivo è di 79 euro, o di 1,99€ al mese per 30 mesi, con un canone mensile di 3 euro per i servizi.