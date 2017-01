Nel mesi di novembre il Corriere della Sera ha battuto nettamente la Repubblica in termini di copie come diffusione media Italia + Estero. Il quotidiano di Via Solferino edito da Urbano Cairo è a quota 249.662 mentre il giornale del gruppo De Benedetti si ferma a quota 214.880.

