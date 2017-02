Adobe, il CEO Shantanu Narayen Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Adobe ha nominato il CEO Shantanu Narayen Presidente. Narayen proseguirà quindi la sua carriera in Adobe sia come CEO sia come Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo ai due co-presidenti e co-fondatori della società John Warnock e Chuck Geschke, che resteranno nel Consiglio.

La società ha inoltre annunciato che Jim Daley, membro del CdA con una lunga esperienza in Price Waterhouse e in precedenza CFO di una società di tecnologia, è stato nominato Lead Director per garantire continuità nella corporate governance. Daley fa parte del CdA dal 2001 e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Head of Audit Committee.

La leadership e la visione di Narayen ha guidato la trasformazione di Adobe da un fornitore di software “in scatola” a una delle maggiori e diversificate società di servizi cloud del mondo. Nel 2009, Adobe ha acquisito Omniture, che ha portato al lancio di quello che oggi è un business multimiliardario per l’azienda. Nel 2011, Adobe ha rivoluzionato il suo modello di business, trasformando i suoi software per la creatività in un modello software-as-a-service (SaaS), portando tutti i suoi programmi e soluzioni su cloud. Dopo Creative Cloud, Adobe sta ora effettuando la transizione su cloud anche delle sue soluzioni per la gestione documentale basate sullo standard PDF, Document Cloud.

"Siamo lieti che Shantanu Narayen, che ha più volte dimostrato di avere la visione e le capacità per guidare Adobe nel futuro, sarà il prossimo Presidente dell’azienda", hanno dichiarato John Warnock e Chuck Geschke. "Non si può immaginare quanto siamo orgogliosi dei nostri dipendenti e della società che tutti noi abbiamo creato insieme nel corso di questi anni."

"I co-fondatori John Warnock e Chuck Geschke sono stati fondamentali nella costruzione di un’azienda fortemente improntata all’innovazione e nello sviluppo di una cultura aziendale unica nel suo genere” ha dichiarato Shantanu Narayen, Presidente e CEO di Adobe. "Sono grato a John e Chuck per i loro consigli e per avermi affidato la guida dell’azienda che loro hanno fondato.”