Alessandro Borghese, ecco “Portami in cucina con te” con Gazzetta e Corriere

Alessandro Borghese, ecco “Portami in cucina con te” con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera

Con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera arriva in edicola “Portami in cucina con te”, inedita collana di ricettari firmati dallo Chef Alessandro Borghese, dalla pasta fresca alla cucina del recupero, dai piatti pronti in 15 minuti allo street food, per un totale di 30 volumi.

La collezione è dedicata a chi vuole cucinare secondo la tradizione e scoprire ingredienti diversi lasciandosi guidare dallo stile unico di Alessandro Borghese. Le ricette, descritte in modo chiaro e completo, illustrate e spiegate in ogni passaggio, sono accompagnate da consigli, trucchi dello chef e suggestioni che richiamano i momenti di vita da condividere intorno a un tavolo.

In ogni volume, dedicato a una portata, i lettori troveranno un focus sugli utensili che non possono mancare in cucina, approfondimenti su ingredienti e materie prime del territorio italiano oltre a tutti i suggerimenti per una perfetta mise en place.

Spiega Alessandro Borghese: “Cucinare, per molti, è soltanto un gesto quotidiano; per me è passione, arte, vita. La cucina precede ogni cosa, è il simbolo della famiglia, degli amici, è il nostro focolare emozionale. Per questo amo condividerla, per suscitare ricordi piacevoli e unici. Il potere evocativo del cibo è simile alle sensazioni che ci trasmettono l’arte e la musica. Si rivivono sentimenti e ricordi a ogni assaggio. È anche fondamentale saper mescolare la qualità del cibo, delle materie prime, a un’adeguata atmosfera. In questi trenta volumi, accanto alle mie ricette classiche e contemporanee, accompagnate da consigli e curiosità culinarie, si troveranno suggerimenti e le nostre migliori mise en place, per creare l’atmosfera ideale e scoprire tutti i segreti per realizzare l’evento perfetto”.