Alma Media, le novità di Marco Polo-Alice. E la rivista "La gola in viaggio"

Alma Media, nuova programmazione e arriva la rivista "La gola in viaggio"

La stagione 2018/2019 di Alma Media, da vent’anni leader nel segmento food & travel, si apre all’insegna del rinnovamento, con un’offerta culturale a trecentosessanta gradi, declinata attraverso un sistema multimediale che comprende televisione, carta e web. I due canali tv, con 16 nuove produzioni per Alice e 14 per Marcopolo, sono pronti a regalare agli spettatori un inverno di emozioni, con due palinsesti ideati per accontentare i palati più esigenti.

La programmazione di Alice

Su Alice arrivano l’allegria spumeggiante di Simone Rugiati con “Codice Rugiati” e il nuovo programma di Mattia Poggi “La gola e il gusto” per scoprire le specialità enogastronomiche italiane. Ritornano “Cuochi e Dintorini”, condotto da Francesca Romana Barberini, dedicato ai professionisti della cucina, e gli ironici “Masseria Sciarra” di Lucia Sardo e Santo Pennisi e Fish Dinasty. Naturalmente non mancano Valentina Scarnecchia con le “strane” prelibatezze de “Il piatto forte” e le lezioni di Luca Montersino con la nuova produzione di “Segreti di Cucina”.

La stagione di Marco Polo

Su Marcopolo, la stagione inizia con l’inedito: “Ultimi, voci e racconti dal mondo” un ciclo di 10 film del regista e scrittore slovacco Pavol Barabas e continua con le nuove edizioni di “Uno sguardo dal Cielo”, per scoprire l’Europa da una prospettiva inedita ed esclusiva, e “Weekend”, l’appuntamento con Erika Mariniello, ricco di suggerimenti per trascorrere dei fine settimana davvero speciali.

Alma Media lancia la rivista "LA GOLA IN VIAGGIO"

Quest’anno, Alma Media lancia una grande novità: la rivista bimestrale “La GOLA IN VIAGGIO”, del sistema stampa Marcopolo, che unisce le due anime dell’editore: i viaggi e il gusto. La “Gola in Viaggio” è destinata ad un pubblico che desidera scoprire le meraviglie più esclusive e ricercate della nostra penisola, per vivere un’esperienza completa, che continui oltre le pagine della rivista, con una serie di consigli letterari per consentire ai lettori di immergersi a pieno nelle tematiche trattate. Un magazine dedicato al mangiar bene e alla scoperta del territorio, attraverso itinerari tematici creati ad hoc dai maggiori esperti di enogastronomia ideati per accompagnare i lettori in un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, passando dai sapori antichi e tradizionali a quelli più moderni e all’avanguardia, senza tralasciare le ultime novità in fatto di cocktail, locali ed hotel di tendenza. Ad impreziosire ulteriormente la rivista un corredo fotografico di più di 300 immagini per numero.

LA GOLA IN VIAGGIO - FORMAT CARTACEO E TELEVISIVO

“La Gola in Viaggio” è un format che gode di una doppia vita: cartacea e televisiva con l’omonima trasmissione, condotta da Fausto Borella, critico enogastronomico, in onda su Marcopolo, per consentire agli appassionati di viaggi e cucina di continuare il loro viaggio sensoriale tra le bellezze del nostro Paese e i suoi sapori. Andrea Baracco, Amministratore Delegato Alma Media, ha raccontato la visione di Alma Media: “Con ‘La Gola in Viaggio’ abbiamo voluto creare una rivista per raccontare le eccellenze del nostro Paese ed offrire un’esperienza totale. Perché oggi la tendenza è quella di tornare ai piccoli piaceri che gratificano senza sensi di colpa e Alma Media punta ad incontrare le esigenze del suo pubblico sempre più sofisticato".