Apple si scusa per rallentamento iPhone più vecchi e taglia prezzo batterie

Apple si scusa per il rallentamento dei vecchi iPhone ed offre il rimpiazzo della batterie fuori garanzia al prezzo di 29 dollari, ovvero con 50 dollari di sconto, per tutto il prossimo anno, da gennaio a dicembre 2018. "Sappiamo che alcuni di voi si sono sentiti traditi", ha scritto la societa' della Mela in una lettera aperta ai clienti, parlando di un "malinteso" perche', "non abbiamo mai fatto e non faremo mai - ha assicurato - qualcosa per accorciare volontariamente la vita dei dispositivi Apple". Il gruppo di Cupertino ha ammesso il rallentamento degli iPhone piu' vecchi definendo le batterie beni deperibili. Una virata rispetto alla strategia delle origini quando, un decennio fa, disse che gli utenti Apple non avrebbero dovuto mai cambiare la loro batteria.