Ascolti: De Filippi 30.3, Alberto Angela 17.2, bene Setta-Timperi, flop Diaco

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 25 gennaio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 Alberto Angela con l'ultima puntata della stagione del suo Meraviglie - La Penisola dei Tesori - dedicata fra gli argomenti a Genova e all'Etna - contrastare C'è posta per te di Maria De Filippi in onda su Canale 5 con ospiti, fra gli altri, Antonio Banderas e Giulia Michelini. Da segnalare inoltre, su Rai3, il film Remember con Christopher Plummer e Martin Landau e su Rete4 il film Il Viaggio di Fanny, entrambi relativi alle celebrazioni della Giornata della Memoria che cadrà lunedì 27.

Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei tesori chiude con 3.677.000 spettatori (17.2%), mentre su Canale 5 C’è Posta per Te vince la serata con 5.766.000 spettatori (30.3%). Su Rai3 Remember ha invece fatto riflettere 989.000 spettatori (4.4%). Il Viaggio di Fanny ha segnato invece 746.000 spettatori con il 3.4% di share. Da segnalare in fascia mattutina, UnoMattina In Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi che svegliano gli italiani con il consueto successo di pubblico (media di 1.574.000 individui all'ascolto con il 22.12%), mentre in seconda serata su Rai1, Pierluigi Diaco con il suo Io e Te di Notte si ferma a soli 761.000 spettatori e il 7.06% di share.

In fascia preserale, Flavio Insinna distacca come sempre Paolo Bonolis. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha infatti totalizzato 3.424.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha segnato 4.944.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ha radunato 2.885.000 spettatori con il 16.7% di share e Avanti un Altro! 3.864.000 con il 19.5% di share.