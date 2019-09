Ascolti, nuovo flop Rai2. Anzaldi (Italia Viva): Chiederò intervento Vigilanza

Non si sono ancora placate le polemiche relative al "caso Cracco" e al flop di ascolti della trasmissione Nella Mia Cucina su Rai2 (clicca qui per leggere) che già scoppia un caso analogo, sempre sulla stessa rete, sollevato ancora una volta dal Segretario della Vigilanza Rai e deputato della Commissione Cultura di Italia Viva Michele Anzaldi.

"Su Rai2" scrive il parlamentare renziano, "aumentano i casi di programmi cosiddetti branded content che si rivelano dei clamorosi flop. E’ urgente che la commissione di Vigilanza affronti al più presto questa situazione. È corretto che la Rai, pagata con i soldi del canone dei cittadini, ceda interi programmi agli sponsor, peraltro con il rischio di fare dumping pubblicitario e sottrarre risorse degli investitori ad altri media, ad esempio alla carta stampata oppure i siti internet, che potrebbero offrire lo stesso servizio?"

E ancora: "Grazie al canone la Rai conta su 3 canali generalisti che rappresentano la storia della tv, ma li usa per trasmissioni totalmente sponsorizzate con la conseguenza che gli ascolti precipitano: è concorrenza sleale? La pubblicità non è la prima voce di introiti per la Rai, ma è abbondantemente superata dal canone che rappresenta i due terzi del bilancio del servizio pubblico. E’ la natura ibrida della Rai, però, a prevedere che ci sia una quota di pubblicità, peraltro vincolata da precisi tetti di affollamento pubblicitario".

"Un conto, però" distingue l'On. Anzaldi, "è fare programmi che garantiscano ampi ascolti, pur in linea con il Contratto di servizio, per soddisfare il più ampio pubblico possibile. Altra cosa è usare i palinsesti delle tv generaliste per cedere intere porzioni di programmazione a trasmissione sponsorizzate, come quella di Cracco ma anche come “Ettore un caffè con”, in onda il venerdì sera su Rai2 e rivelatosi un altro incredibile flop di ascolti. Per introiti ridotti, una piccola quota sul bilancio Rai (lo 0,1-0,2% circa), si svende la credibilità delle reti generaliste, i cui ascolti con le trasmissioni branded content precipitano al picco negativo: è corretto? Chiederò in ufficio di presidenza che ne discuta la commissione di Vigilanza".

Aggiungiamo che, come nel caso del programma di Carlo Cracco, anche Ettore un caffè con è prodotto dalla Zerostories di Federica Caschetto, figlia del potentissimo Beppe, finito nel mirino dell'Ad Fabrizio Salini impegnatosi con diligenza per limitare lo strapotere degli agenti dei "divi". Ma dove non c'è papà Caschetto, a quanto pare, finisce per spuntarne la figlia.