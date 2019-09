Ascolti Tv: Amadeus il sabato su Rai 1. Con Ruggeri prima di Sanremo?

È la linea della Rai uno targata donna o de Santis . Rete ammiraglia in versione pop dove si intrecciano culture alte e basse senza soluzioni di continuità. "La mia aspirazione è quella di creare un grande romanzo pop" confida Teresa de Santis agli amici. Dopo la vittoria di Angela ieri sabato sera su Maria de Filippi e alcuni programmi di culto che volano oltre il 20 per cento come Uno mattina in famiglia di Tiberio Timperi e Monica Setta, Rai 1 ritenta l'esperimento pop in prime time con un'eccellenza tutta italiana, i cantautori. A breve secondo quanto Affaritaliani è in grado di anticipare arriva il sabato sera Una vita da cantare con Enrico Ruggeri e la partecipazione di Bianca Guaccero (ma si parla anche di un altro nome femminile forte) ossia un prodotto diverso e alternativo rispetto ai cliché correnti. I due potrebbero affiancare Amadeus alla conduzione del programma.

Per la prima volta ieri Rai 1 ha vinto con la cultura l'agguerrito prime time del sabato sera. È il trionfo appunto di un grande romanzo pop colto e profondamente comunicativo (come lo definisce de Santis) creato ad arte dalla maestria di Alberto Angela. E a dimostrazione che la cultura vince sempre quando incontra la qualità di una grande tecnica di narrazione, vola il programma del day time nel week end di Michele Guardí dove ampio spazio viene dato al Pronto soccorso linguistico del professor Sabatini. Ieri uno mattina in famiglia ha portato a casa con la coppia Timperi Setta un netto del 20.7 per cento. Niente gossip se non quello ironico e intelligente di Gianni Ippoliti, toni pacati e molta divulgazione culturale: è questa la ricetta con cui il team Guardí conquista nel fine settimana la leadership del day time.