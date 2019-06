Ascolti tv: Antonella Clerici senza programmi. Fialdini verso Unomattina

Che cosa si prospetta nell'autunno tv di Antonella Clerici? In vista della presentazione dei palinsesti Rai l’ex conduttrice della Prova del cuoco e di Portobello e regina degli ascolti tv non compare nei programmi che partiranno nel corso dell’autunno televisivo.

Sempre in casa Rai si prospetta un cambio per Francesca Fialdini. Addio alla Vita in diretta su Rai 1, che passa a Lorella Cuccarini, mentre per lei si prospetta la conduzione di Unomattina (lasciata da Franco di Mare dopo tre anni). O meglio: la Fialdini farà coppia con Roberto Poletti che ha preso Unomattina estate e potrebbe restare al comando del programma anche nella versione autunnale.

Sul fronte Linea Verde Gran Tour (le 4 puntate in prime time dal 9 agosto) arrivano conferme sulle indiscrezioni delle scorse settimane: Nunzia De Girolamo è in pole position.