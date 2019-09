Ascolti Tv Auditel: Al Bano e Romina rottamano e doppiano Laura Pausini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 31 agosto 2019 vedono, in prime time, Techetechetè Superstar con la puntata di Valentina Cotone dedicata ad Al Bano e Romina Power conquistare la serata con 2.649.000 spettatori e il 14.6% di share più che doppiando Canale 5 con la replica di Laura Pausini Circo Massimo che si è fermato a 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Agli altri canali restano le briciole: su Rai2 il filmTv Nel segno del Giallo Bello, Perfetto, Killer ha convinto 1.026.000 spettatori (5.7% di share), pareggiando con Italia 1 che con Tarzan ha totalizzato 1.018.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 McFarland, USA ha segnato 1.090.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Una Vita raduna 941.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre su La7 la maratona di episodi di Body of Proof ha registrato 371.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Lady D. Le Verità Nascoste ha convinto invece 456.000 spettatori (2.8% di share), mentre sul Nove Angel Eyes – Occhi d’Angelo si è assestato a 318.000 spettatori con l’1.8% di share.

Troneggia su Sky Sport la partita clou del campionato di Calcio Juventus-Napoli che fa boom con l'11% di share e 1.900.000 spettatori, battendo tutti i canali generalisti a parte Rai1.

Techetechetè Superstar si mangia in access anche Paperissima Sprint Estate che si ferma su Canale 5 a 1.970.000 spettatori con uno share del 10.9%, mentre per quanto riguarda i talk politici, su Rete 4 Stasera Italia vince la sfida con 1.038.000 telespettatori e il 5.9% nella prima parte e con 1.297.000 (7.1%) nella seconda, battendo La7 con In Onda e i suoi 979.000 spettatori (5.4%).