Ascolti Tv Auditel: Calcio, Domenica Sportiva doppia Pressing

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 12 gennaio 2020, in seconda serata, vedono - in ambito calcistico - La Domenica Sportiva su Rai1 condotta da Paola Ferrari e Jacopo Volpi nella prima parte e da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi nella seconda conquistare 903.000 spettatori (9.8%) e con L’Altra DS 217.000 spettatori (4.9%).Su Rete 4 Pressing Serie A condotto da Giorgia Rossi deve accontentarsi della metà dell'audience con 502.000 spettatori (4.6%). Da segnalare che Tiki Taka, condotto dal popolarissimo Pierluigi Pardo e in onda nell'autunno 2019 la domenica sera, conquistava una media che superava l'8% di share, ma per qualche ragione misteriosa è stato spostato al lunedì e ripartirà il 13 gennaio su Italia1, tornando così alle origini.

Apprendiamo anche che si ventila l'ipotesi di una possibile defenestrazione di Antonio Cassano, uno dei personaggi di punta del programma, pare per mera scelta editoriale. Visto che siamo in ambito calcistico, molti fan della trasmissione lo considerano un "clamoroso autogol".