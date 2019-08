Ascolti tv: nello stanco prime time Una Ferrari per due travolge Nicole Kidman

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 18 agosto 2019 vedono una prima serata costellata di repliche, telefilm e film in millesima visione, a parte una prima su Canale 5. Su Rai1 è andata in onda la replica di Una Ferrari per due (2014) film Tv della serie Purché finisca bene prodotta dalla Pepito Produzioni di Agostino Saccà, con Neri Marcoré, mentre su Canale 5 era di scena il film in prima visione televisiva L'Inganno (2017) con Nicole Kidman e Colin Farrell.

Su Rai2, Nel Segno del Giallo, con il film Tv Scomparsa nel nulla e su Rai3 gli episodi 5 e 6 della serie Hudson & Rex.

Su Rete4 il film Giochi di potere (1992) con Harrison Ford, su Italia 1 E alla fine arriva Polly (2004) con Ben Stiller e Jennifer Aniston, e su La7 il film Munich (2005) di Steven Spielberg con Eric Bana. Su Tv8 il meglio di Italia's Got Talent con Lodovica Comello e sul Nove la replica di Little Big Italy.

In access prime time, Techetechetè ha dedicato su Rai1 una puntata alla Famiglia Guzzanti, realizzata da Valentina Cotone, che si è scontrata con Paperissima Sprint Estate in onda su Canale 5 e condotto da Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Chi ha vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Una Ferrari per Due vince la prima serata con 1.744.000 spettatori (12% di share), travolgendo Canale 5 con L’Inganno e i suoi 1.262.000 spettatori (8.2% di share). Su Rai2 Scomparsa nel Nulla ha totalizzato 1.074.000 spettatori (6.9%), battuto da Italia 1 con … E alla fine arriva Polly e i suoi 1.121.000 spettatori (7.2%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai3 Hudson & Rex ha convinto 785.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Giochi di Potere ha radunato 647.000 spettatori con il 4.5% di share, superando su La7 Munich e suoi 430.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Il Meglio di Italia’s Got Talent ha segnato 498.000 spettatori (3.4%) battendo sul Nove Little Big Italy e i suoi 347.000 spettatori (2.2%).

In access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha radunato il 15.6% con 2.497.000 spettatori battendo su Canale 5 Paperissima Sprint con i suoi 2.202.000 spettatori (13.9%).