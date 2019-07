Ascolti Tv Auditel: L'estate d'oro di Rete4, vola la rete diretta da Lombardi

Rete4, canale Mediaset diretto da Sebastiano Lombardi, è in crescita esponenziale negli ascolti.

Archiviato il periodo "istituzionale" seguito alle elezioni del 4 marzo 2018, che aveva visto un calo dei risultati Auditel, ecco che la rete ha ripreso a rifiorire registrando nell'ultimo mese, dal 9 giugno al 9 luglio, una media del 5.04% di share in prima serata con una crescita del +16.7% rispetto all’estate 2018.



Con la chiusura estiva di molti talk politici concorrenti in onda su La7, programmi come Fuori Dal Coro di Mario Giordano con il contraltare di Luisella Costamagna, Stasera Italia Estate condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, Quarta Repubblica di Nicola Porro continuano in questo periodo a macinare cifre d'oro, seguiti da telespettatori desiderosi di approfondire anche nella bella stagione i temi caldi dell'attualità. Ma anche programmi non politici come il teatro dei Legnanesi, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, e Freedom - Oltre il Confine di Roberto Giacobbo ottengono ascolti lusinghieri, spesso classificandosi sul podio dei più visti con Rete4 al terzo posto dopo le corazzate Rai1 e Canale 5.

"Questi risultati" dichiara il direttore Sebastiano Lombardi, "sono effetto di una serie di nuove proposte estive e del mantenimento in onda di titoli forti del canale. Attualmente Retequattro è infatti la rete generalista con il maggior numero di produzioni originali in onda. E a conclusione di stagione, la rete segna un nuovo passo avanti in termini di creatività, identità e posizionamento. Caratteristiche perfette per presentarsi in prima linea alla ripresa d’autunno".