Ascolti Tv Auditel, giusto mix per Uno Mattina in famiglia. Share boom

Uno Mattina in famiglia continua a macinare ascolti a due cifre. Anche ieri il programma di Michele Guardí ha chiuso con un netto del 20.43. Funziona dunque la coppia formata dal veterano Tiberio Timperi, conduttore storico di mamma Rai al timone da ben 23 edizioni e dalla new entry, la giornalista Monica Setta.



L'alchimia del successo è nel giusto mix tra informazione e intrattenimento ma anche nella scelta di temi importanti come la divulgazione scientifica e culturale (il Pronto soccorso linguistico del professor Sabatini è ormai un cult).

Frutto della bravura di Guardí, Uno mattina in famiglia è scritto da un team di autori capeggiati da Giovanni Tagliavoro con un regista autore del calibro di Marco Aprea. Con Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Concita Borrelli e Francesco marcucci. Produttore esecutivo è Daniela Zefferi mentre la curatrice è Stefania Meddi. Macchina da guerra degli ascolti con ottima critica, Uno Mattina in famiglia è il fiore all'occhiello del day time di Rai 1.