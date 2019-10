Ascolti tv: Un Passo dal Cielo sotterra Eurogames, Blasi sbranata dalle Iene

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 10 ottobre 2019, in prima serata, vedono rinnovarsi la sfida tra Un passo dal cielo, fiction di Rai1 con protagonista Daniele Liotti, ed Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5. Altra contesa infuocata, quella di Paolo Del Debbio su Rete4 con il suo Dritto e Rovescio e Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7, mentre su Italia 1 è stata tramessa un'altra puntata delle Iene Show e su Rai3 la partita di calcio Under 21 Irlanda- Italia, valevole per la qualificazione agli Europei. Su Rai2, seconda puntata di Maledetti Amici Miei con Margherita Buy, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sandro Veronesi e la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci.

Su Rai1 Un Passo dal Cielo stravince la serata con 4.361.000 spettatori (20.1% di share), doppiando su Canale 5 Eurogames che si ferma a 2.072.000 spettatori (10.8% di share), pareggiando clamorosamente con Le Iene (1.683.000 spettatori - 10.8% di share). Su Rai2 stabile Maledetti Amici Miei con i suoi 907.000 spettatori (4.1% di share). Su Rai3 Irlanda-Italia Under 21 totalizza 1.568.000 spettatori (6.5%), mentre Dritto e Rovescio su Rete4 con 1.088.000 spettatori e il 6.3% di share, supera La7 con PiazzaPulita che convince 941.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Sette giorni fa, Un Passo dal Cielo conquistava 4.176.000 spettatori (18.6% di share), mentre la terza puntata di Eurogames si fermava a 2.069.000 spettatori (10.6% di share). Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei convinceva 903.000 spettatori (4.4% di share), su Italia 1 Le Iene totalizzavano 1.735.000 spettatori con il 10.8%, su Rete4 Dritto e Rovescio segnava 1.006.000 spettatori con il 5.7% di share, superando La7 con Piazza Pulita e i suoi 880.000 spettatori con uno share del 4.9%.