Ascolti Tv: boom Imma Tataranni, D'Urso cresce e doppia Giletti, risale Fazio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2019 vedono, in prima serata, su Rai1 il ritorno della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso, nonché la triplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Rai2, Live - Non è la D'Urso di Barbara D'Urso su Canale 5 e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7. In particolare, Fazio ha ospitato Matteo Renzi reduce dalla Leopolda e Giletti ha avuto ospiti Nicola Zingaretti e Matteo Salvini, fresco di manifestazione di piazza a Roma e di comizio in Umbria. Barbara D'Urso ha invece accolto Pupo, Rocco Siffredi e Adriano Panzironi. Fra gli altri programmi su Rai3 la finale de Il Borgo dei Borghi condotta da Camila Raznovich e sul Nove Rubio alla ricerca del gusto perduto con Chef Rubio.

Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore conquista 5.040.000 spettatori (23.3% di share) salendo rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso vince la sfida dei talk con 2.103.000 spettatori e uno share del 12.9%, superando Rai2 con Che Tempo Che Fa in crescita con 1.932.000 spettatori (8%) - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.330.000 spettatori (7.1%) e più che doppiando Non è L'arena con 1.031.000 spettatori pari al 5.6%. Il Borgo dei Borghi ha invece raggiunto 1.053.000 spettatori con il 4.6%.

Sette giorni fa, Imma Tataranni - Sostituto Procuratore conquistava 4.888.000 spettatori e il 22.9% di share. Live - Non è la D’Urso totalizzava 1.799.000 spettatori con il 14% vincendo la disfida dei talk show contro Che Tempo che Fa su Rai2 che convinceva 1.799.000 spettatori con il 7.6% mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha segnato 1.337.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi convinceva 1.124.000 spettatori (4.8%), mentre su La7 Non è L’Arena non andava oltre i 1.091.000 spettatori con il 5.9% di share e sul Nove Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto con Chef Rubio naufragava con 367.000 spettatori (1.6%).