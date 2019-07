Ascolti Tv Auditel: In Onda riparte bene e batte Stasera Italia Estate

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 1 luglio 2019, in access prime time, hanno visto su La7 il ritorno del consueto appuntamento estivo con l'approfondimento di In Onda, condotto anche quest'anno dall'ormai rodata coppia composta da David Parenzo e Luca Telese.

Gravati dal difficile fardello di non far rimpiangere i fasti di Lilli Gruber e del suo Otto e Mezzo (che ha chiuso un'altra fortunatissima stagione con ottimi risultati), Parenzo e Telese hanno esordito con successo ieri sera, confezionando una puntata sul caso di Carola Rackete e la diatriba della Sea Watch con Matteo Salvini, ottenendo il 7,05% di share e una media di 1.390.477 telespettatori, superando nettamente la concorrenza di Stasera Italia Estate condotto su Rete4 da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, che hanno raggiunto invece 941.000 spettatori e il 5.2% di share nella prima parte e 1.073.000 (5.5%) nella seconda.

Nel dettaglio, il debutto di questa stagione di In Onda ha ottenuto 3.376.643 di contatti con picchi del 7,79% e di 1.575.206, salendo sul podio dei più visti in access prime time. Un ritorno in gran forma, insomma, per Parenzo e Telese.