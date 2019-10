Ascolti Tv Auditel: Oltre 7 mln la Nazionale, bene Gloria Guida, male Diaco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 12 ottobre 2019 vedono una prima serata stravolta dal match Italia-Grecia valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2020 in onda su Rai1, vinto dagli azzurri (o meglio dai "verdi") con due gol a zero segnati da Jorginho e Bernardeschi. Canale 5 ha mandato in onda un film, Adaline - L'eterna giovinezza con Blake Lively e Harrison Ford, mentre su Rai3 abbiamo assistito a un'altra puntata di Le Ragazze 2019 con Gloria Guida.

La Nazionale di Calcio fa il botto stravincendo la serata con 7.142.000 spettatori (32.5% di share), triplicando su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza che tuttavia riesce a conquistare i suoi bei 2.208.000 spettatori (10.8% di share). Bene su Rai3 Le Ragazze che regge il colpo del calcio con ben 1.364.000 spettatori con uno share dell’8.1%, confermandosi un'altra scommessa vincente del direttore Stefano Coletta. Da segnalare che, rispetto alla prima puntata, il programma della Guida vede crescere gli individui all'ascolto (+415000) e anche lo share (+3,2%). Non profitta del boom dell'Italia Pierluigi Diaco con Io e Te di Notte, che si ferma a 1.057.000 spettatori con l’8.6% di share, malgrado il traino eccezionale del calcio in prima serata.

In access prime time, benché Lilli Gruber sfoderi straordinariamente i due fratelli Carofiglio (Gianrico e Francesco) in stile Carlucci, Kessler o Lecciso, Otto e mezzo non riesce a superare Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi con Stasera Italia su Rete4, che prevalgono con 918.000 telespettatori pari al 4.3% di share nella prima parte e 879.000 (3.9%) nella seconda, mentre il salotto di La7 ha totalizzato 792.000 spettatori (3.6%).