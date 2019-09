Ascolti Tv Auditel, la formula "7 su 7" fa impennare le reti Mediaset

Gli ascolti Tv e i dati Auditel dell'estate 2019 vedono una suggestiva crescita delle reti Mediaset che, come leggiamo in un comunicato stampa ufficiale, "si traduce in risultati economici positivi e superiori alle stime aziendali di inizio anno, tendenza già evidenziata nei dati preliminari al 30 giugno 2019 comunicati in luglio".

In particolare, "nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 7 settembre 2019, le reti Mediaset hanno infatti registrato rispetto al periodo omologo 2018 una crescita sul totale pubblico pari a +14,3% in prima serata, al netto del contributo straordinario dei Mondiali di Calcio". Un risultato in netta controtendenza rispetto al principale concorrente, ovvero Rai1, che invece quest'anno ha sofferto moltissimo nella stagione calda.

Scendendo nei dettagli, "Canale 5 segna in prime time una crescita di ascolto del 15,4% con performance molto positive di tutti i suoi programmi oltre che della fascia preserale e dell’access: quest’estate Caduta Libera ha ottenuto 6,7 punti di share in più rispetto alla programmazione 2018, il “TG5 ore 20” è cresciuto di 3,8 punti di share e Paperissima Sprint (migliore edizione dal 2015) ha aumentato la propria audience di 2,8 punti".

Ma le "impennate" Auditel si sono riscontrate anche per quanto riguarda le altre reti del Biscione: "Italia 1 (+9,8%), Retequattro (+16,3%) e i canali tematici (+14,7%). In totale, come detto, una crescita media del +14,3%".

Mediaset ha per giunta in serbo per i telespettatori un autunno scoppiettante. "Canale 5 manderà in onda ogni sera proposte esclusive e originali: quattro programmi di intrattenimento di cui due inediti (Amici Celebrity ed Eurogames) oltre a Temptation Island Vip e Live Non è la d’Urso, una fiction di successo (due serate di Rosy Abate) e gli esordi della Champions League – sùbito con il supermatch Napoli-Liverpool - e della nuova edizione di Striscia la Notizia.

E non è finita: "nel corso della stagione arriveranno su Canale 5 anche Tu sì que vales, Grande Fratello Vip, la serie L’Isola di Pietro con Gianni Morandi a cui si aggiunge la rinnovata sfida di Celentano con lo show Adriano. Nuovi programmi e successi confermati anche su Italia 1, Retequattro e nell’offerta tematica Mediaset con i suoi canali leader in Italia".

L'Amministratore delegato Mediaset Piersilvio Berlusconi, particolarmente orgoglioso delle suddette cifre, dichiara: «In autunno offriremo al nostro pubblico una ricchezza di programmazione frutto di un nuovo assetto televisivo e di un impegno industriale e creativo unico. Dalle prossime settimane lanceremo su Canale 5 la nuova formula “7 su 7” che prevede sette serate a settimana con contenuti unici ed esclusivi. Nonostante un contesto economico molto difficile, grazie al grande lavoro fatto siamo riusciti ad aumentare il prodotto per il nostro pubblico e contemporaneamente migliorare il conto economico: anche nel terzo trimestre 2019 continueremo a ottenere risultati operativi superiori ai già ottimi raggiunti dal Gruppo nel 2018».