Ascolti Tv Auditel: La Luna di Piero e Alberto Angela batte Bonolis in replica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 20 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 la puntata speciale di Ulisse dal titolo Quella notte sulla Luna, con Piero e Alberto Angela, scontrarsi con la replica della sesta puntata di Ciao Darwin 7 Edizione 2016 condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rai 2, il consueto brivido di Nel Segno del Giallo, con il film Tv La doppia vita di mio marito (2018) con Amy Nuttall e su Rai3 il film biografico Adidas vs. Puma - Due Fratelli in Guerra (2016) con Ken Duken.

Su Rete4 spazio alla soap opera Una vita con David Venancio Muro e su Italia 1 ai dinosauri redivivi de film Jurassic Park 3 con Sam Neill.

Su La7, la serie Little Murders con Samuel Labarthe, su Tv8 il film biografico Oscar Pistorius: campione omicida (2017) con Andreas Damm e sul Nove il film del 2013 The Counselor - Il Procuratore con Michael Fassbender.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Quella Notte sulla Luna vince la serata con 2.479.000 spettatori (18.2% di share), superando la replica di Ciao Darwin 7 su Canale 5 e i suoi 1.832.000 spettatori (14.7% di share). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito terzo programma più visto in prime time con 1.458.000 spettatori (9.9% di share), batte Italia 1 con Jurassic Park 3 e i suoi 723.000 spettatori (5%), Rai3 con Adidas Vs Puma – Due fratelli in Guerra (615.000 spettatori - 4.4%. Su Rete4), Rete4 con Una Vita (865.000 - 6.3% di share). Su La7 Little Murders convince 229.000 spettatori (2.2%), superando Tv8 con Oscar Pistorius – Campione Omicida (218.000 spettatori - l’1.5% di share) e il Nove con The Counselor – Il Procuratore (205.000 spettatori - 1.5% di share).

Sette giorni fa, la replica di Ciao Darwin 2016 su Canale 5 conquistava 1.885.000 spettatori (14% di share), Una Vita su Rete4 842.000 spettatori (5.7% di share) e Little Murders raccoglieva su La7 321.000 spettatori e uno share del 2.8%.