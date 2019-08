Ascolti Tv: nel cimitero della serata Auditel, brillano Techetechetè e In Onda

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di linedì 26 agosto 2019 vedono, nel palinsesto della prima serata, irrompere ancora una volta prepotentemente la politica (già pregnante protagonista in access prime time) con In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7, che hanno dedicato la trasmissione alle prove tecniche di accordo tra il Pd di Nicola Zingaretti e l'm5s di Luigi Di Maio per un governo presieduto da Giuseppe Conte.

Per il resto, la serata è stata costellata di film in prima visione o meno, telefilm e l'approfondimento delle Iene su Italia 1 relativo all'omicidio di Willy Branchi.

In access prime time, Techetechetè con una puntata di Massimiliano Canè dedicata alla Storia del Varietà si è scontrato come di consueto con Paperissima Sprint Estate condotto da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti, e per la disfida dell'approfondimento politico, la consueta contesa tra Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia, Stasera Italia Estate condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 e In Onda sempre condotto da Parenzo e Telese.

Chi avrà prevalso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 il film Qualcosa è Cambiato ha conquistato 2.048.000 spettatori (12.4% di share), battendo d'un soffio Canale 5 con la prima visione di Se mi Lasci non Vale e i suoi 2.179.000 spettatori (11.8% di share). Su La7 le trattative politiche fanno volare In Onda che raggiunge 1.512.000 spettatori con il 7.9% di share, terzo programma più visto in prime time.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè conquista 3.314.000 spettatori con il 17% di share, battendo su Canale 5 Paperissima Sprint Estate e i suoi 2.559.000 spettatori con uno share del 13.1%, che tuttavia è stata più vista delle due ammiraglie in prima serata. Su Rai2 TG2 Post convince 1.042.000 spettatori con il 5.3% e su Rete4 Stasera Italia Estate ottiene 1.041.000 spettatori (5.5%), nella prima parte, e 1.243.000 (6.3%), nella seconda.