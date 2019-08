Ascolti Tv Auditel: Matrimonio Gay su Rete4, Tempesta D'Amore diventa "Omo"

Laggiù su Rete4, terra di sogni sovranisti e chimere populiste, tra mille capinere antigender, regno di Mario Giordano e Paolo Del Debbio, ecco consumarsi una storia d'amore gay culminando finanche in un matrimonio "omo".

Parliamo della coppia formata da Boris Saalfeld (Florian Frowein) e Tobias Ehrlinger (Max Beier), protagonisti della soap Tempesta D'Amore che, dopo essere stati bersagliati dai dardi e dagli strali di un destino avverso, coinvoleranno a giuste nozze "same sex" nella puntata numero 3104 che sarà trasmessa a brevissimo sulla rete Mediaset.

Una scelta, quella degli sceneggiatori di Tempesta D'Amore, che se in Germania, la patria d'origine della soap, è perfettamente in linea con l'atmosfera di assoluta tolleranza dell'omosessualità che regna nella terra di Angela Merkel, è invece quanto più audace in Italia nell'ambito di una serie trasmessa su una rete il cui pubblico è composto perlopiù da persone mature (o anziane) e di orientamento non esattamente "arcobaleno".

Finora, in Italia, la tormentata storia d'amore gay tra i due personaggi della soap opera non ha suscitato polemiche e non ha intaccato gli ascolti buoni per lo slot preserale. Segno che forse il pubblico, anche quello più agée, si è ormai abituato alle incursioni sempre più frequenti delle fiction, delle telenovelas e delle soap nel mondo omosessuale. Paiono infatti lontane anni luce le polemiche relative alla messa in onda dei famigerati baci omosessuali nella serie Fisica e Chimica che, qualche anno fa, costarono la sospensione temporanea di Carlo Freccero dalla direzione di Rai4.

Anche se in questo caso non si parla di Servizio Pubblico, qualcuno obietterà riguardo al matrimonio gaio di Tempesta D'Amore? Attendiamo sviluppi.