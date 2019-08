MediaTech

Giovedì, 22 agosto 2019 - 10:10:00 Ascolti Tv Auditel: Techetechetè è il più visto, boom di In Onda su La7 Superquark vince in prima serata, le teche superano per spettatori anche Reazione a Catena, la politica fa volare Telese e Parenzo di Marco Zonetti