Ascolti Tv Auditel: Oltre 3 mln Techetechetè e Trio, Saccà bene in prime time

Gli ascolti tv e i dati Auditel di domenica 25 agosto 2019 vedono in una agognata pausa dal dibattito politico sulla crisi di Governo, in prima serata su Rai1 la replica di Una villa per due (2014), film tv del ciclo Purché finisca bene prodotto dalla Pepito Produzioni di Agostino Saccà con Giampaolo Morelli e Neri Marcorè, scontrarsi con il film di e con Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005).

Su Rai2 la partita di pallavolo femminile Ucraina-Italia relativa agli Europei 2019, girone B, mentre su Rai3 sono andati in onda gli episodi 7 e 8 di Hudson & Rex con John Reardon.

Su Rete4, la replica di Una serata Bella... "Mogol" condotto da Alfonso Signorini con Marcella Bella e su Italia Tiki Taka 7 (SPORT) programma calcistico condotto da Pierluigi Pardo.

Su La7, il kolossal Lawrence d'Arabia (1962,) con Peter O'Toole e Omar Sharif, su Tv8 il meglio di Italia's Got Talent con Lodovica Comello e sul Nove la replica di Little Big Italy.

In access prime time, Techetechetè con una puntata realizzata da Emilio Levi dedicata al trio Solenghi-Marchesini-Lopez si è scontrato come di consueto con Paperissima Sprint Estate condotto da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1, Una Villa per Due vince la serata con 2.126.000 spettatori (13% di share), battendo Canale 5 con Ti amo in tutte le lingue del mondo (1.815.000 spettatori - 10.7% di share). Su Rai2, Italia-Ucraina ha raccolto 1.333.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Tiki Taka ha invece convinto 683.000 spettatori (5.5% di share). Su Rai3 Hudson e Rex hanno totalizzato 827.000 spettatori (4.8%), battendo su Rete4 Una Serata Bella… per te, Mogol! e i suoi 563.000 spettatori (4% di share). Su La7 Atlantide – Lawrence d’Arabia ha segnato 320.000 spettatori con il 2.4%, pareggiando con Tv8 e Italia’s Got Talent – Best of (389.000 spettatori - 2.4% di share). Sul Nove Little Big Italy si è assestato invece a 301.000 spettatori (2%).

In access prime time, Techetechetè con il Trio conquista 3.257.000 spettatori e il 18.6% di share (programma più visto di tutta la giornata), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ottiene 2.164.000 spettatori con il 12.4%.