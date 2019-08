Ascolti tv Auditel: povera Lorella Cuccarini, Rai1 chiude Grand Tour per flop

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Grand Tour, programma del venerdì in prima serata che avrebbe dovuto rilanciare Lorella Cuccarini su Rai1, ha fatto flop e la rete ha deciso d'interromperlo prima del tempo.

La trasmissione, condotta dalla bionda showgirl con il capostruttura Angelo Mellone (vicino al consigliere di amministrazione Rai Giampaolo Rossi, in quota Giorgia Meloni) e lo chef "Peppone", chiuderà infatti il 23 agosto prossimo, anziché il 30 com'era previsto, con una lunga puntata che accorperà la penultima e l'ultima. Grande delusione per la showgirl, un tempo più amata dagli italiani, ma anche uno smacco per la Prima Rete Rai che non ha saputo capire anzitempo che il programma non era certo destinato a fare sfracelli Auditel e che non era nelle corde della Cuccarini (come avevamo ampiamente disquisito qui).

Per giunta ci si domanda come mai trasmettere l'ultima puntata accorpandola alla penultima in seconda serata, anziché magari nel pomeriggio domenicale in uno slot più congeniale a un programma nato da una costola di Linea Verde. Misteri.

Comunque sia, il Grand Flop di Lorella è un preludio nefasto alla nuova avventura che inizierà a settembre con La Vita in Diretta, e che la showgirl romana condurrà con il mezzobusto del Tg1 Alberto Matano, pupillo bipartisan della direttrice Teresa De Santis (Lega) e di Vincenzo Spadafora (m5s).

Riusciranno Lorella e Alberto a far dimenticare lil fiasco della prima e ad arginare la corazzata Pomeriggio Cinque condotta dall'agguerritissima campionessa di ascolti Barbara D'Urso? Eh, no, questo flop proprio non ci voleva per la pur brava e simpatica Lorella.