Ascolti Tv: Techetechetè il più visto con Verdone, partenza boom Setta-Timperi

Monica Setta , conduttrice con Tiberio Timperi di UnoMattina in Famiglia su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 14 settembre 2019 vedono, in prima serata, Andrea Bocelli protagonista di Ali di Libertà condotto da Stefano Accorsi scontrarsi su Rai1 con il film Anche se non è amore si vede in onda su Canale 5, di e con Ficarra e Picone.

Per quanto riguarda i debutti dei programmi, è ripartito Verissimo nella fascia pomeridiana di Canale 5 con Silvia Toffanin alla guida e un'intervista chiacchieratissima ad Antonella Clerici (clicca qui per leggere), oltre alla presenza di Giulia De Lellis, Ilary Blasi (presto conduttrice dell'atteso Eurogames) e Victoria e Virginia Mihajlovic. Ed è tornato anche il programma ideato da Michele Guardì UnoMattina in Famiglia su Rai1 con la nuova coppia formata da Monica Setta e Tiberio Timperi.

Partiti molto bene questi ultimi, superando l'esordio dell'anno scorso della coppia Muccitelli-Rosini. UnoMattina in Famiglia ha infatti conquistato il 20% di share nella prima parte con 1.159.000 spettatori, il 17.35% nella seconda parte con 946.000 spettatori, e il 17.39% di share nella terza parte con 895.000 spettatori. L'anno scorso il programma era partito con 1.111.000 (18.5% nella prima parte) e 888.000 – 16% nella seconda. Quanto a Verissimo, Silvia Toffanin conquista al debutto di ieri 1.945.000 spettatori con il 16.9% di share (1.674.000 – 16.1% nei "Giri di Valzer"), mentre l'anno scorso esordiva con 2.083.000 spettatori – 19.4% e 1.525.000 – 14.6% per i "Giri di Valzer".

In prima serata, su Rai1 Ali di Libertà convince 2.545.000 spettatori (16.3% di share), battendo su Canale 5 Anche se non è amore si vede e i suoi 1.963.000 spettatori (11.5% di share).

Ottima performance di Techetechetè su Rai1 in access prime time che, con Carlo Verdone nella puntata realizzata da Valentina Cotone, risulta ancora una volta il programma più visto della giornata (sia sulla Rai sia su Mediaset) con il 18% di share e 3.235.000 spettatori, battendo su Canale 5 Paperissima Sprint e i suoi 2.301.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rete 4 Stasera Italia conquista 1.149.000 telespettatori con il 6.4% nella prima parte e 1.210.000 (6.7%) nella seconda, superando Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo e i suoi 1.008.000 spettatori (5.6%).