Ascolti Tv Auditel: Miracolo Ulisse, Alberto Angela più visto della De Filippi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 21 settembre 2019 vedono, su Rai1 in prima serata, debuttare la nuova stagione di Ulisse - Il Piacere della Scoperta, condotto da Alberto Angela e dedicato a Gerusalemme ai tempi di Gesù, mentre su Canale 5 abbiamo assistito all'esordio di Amici Celebrities, la scuola artistica di Maria De Filippi aperta per i "Vip". Ricchissimo il cast del programma di Maria: Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi e Cristina Donadio in gara per il canto; Raniero Monaco Di Lapio, Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni per il ballo; Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Francesca Manzini per entrambe le categorie. I tre giudici: Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Altro programma degno di nota in prime time, il film in prima visione Arrival su Rai3, con Amy Adams.

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha convinto 3.502.000 spettatori (19% di share), mentre su Canale 5 Amici Celebrities ha totalizzato 3.274.000 spettatori (20.61%). Come vediamo, Alberto Angela ha retto il colpo della corazzata De Filippi e ha segnato un numero maggiore di spettatori rispetto al talent show di Canale 5, durato un'ora in più rispetto al programma divulgativo di Rai1. Seppur, in sovrapposizione, tuttavia, il talent di Maria de Filippi prevalga. Il film di Rai3 ha invece segnato ha 706.000 spettatori (3.49%).

Partenza boom, dunque, per Alberto Angela e la nuova stagione di Ulisse che, come l'anno scorso, dimostra di saper coniugare ottimi ascolti con la divulgazione della Cultura nella prima serata del sabato, in un connubio vincente di entertainment e informazione.