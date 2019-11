Ascolti Tv Auditel: Serena Dandini supera se stessa con Stati Generali

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 21 novembre 2019 vedono Serena Dandini tornare con la seconda edizione del suo Stati Generali (erede del cult La Tv delle Ragazze) e l'esordio della nuova stagione non poteva essere migliore visto che l'audience del programma è aumentata non soltanto rispetto al debutto dell'anno scorso ma anche rispetto alla media delle quattro puntate andate in onda fra l'8 e il 29 novembre 2018.

Se la suddetta media era di 1.307.000 spettatori con il 6.07% di share, ieri sera è stata battuta dagli 1.467.000 individui all'ascolto con uno share del 6.9%, miglior risultato di sempre e segnando un punto in più rispetto al debutto l'anno scorso quando la trasmissione si affacciò sui teleschermi conquistando 1.332.000 spettatori con il 5.97%.

Ottimo risultato per la squadra di Serena Dandini ed ennesimo successo della Rai3 di Stefano Coletta che, ancora una volta, è salita sul podio dei più visti in prima serata, dopo Rai1 e Canale 5.