Ascolti Tv Auditel: Striscia la Notizia, da 30 anni il successo continua

La prima puntata andò in onda nel lontano 1988 su Italia 1, ma da trent'anni, ovvero dal dicembre 1989, Striscia la Notizia spopola nell'ambitissima fascia oraria dell'access prime time, creata appositamente per il Tg satirico inventato dal genio di Antonio Ricci.

E ancora oggi, dopo trent'anni di onorata carriera, caso unico nel suo genere, il programma sfiora - superandoli talvolta - i cinque milioni di spettatori, oscillando tra il 18 e il 20% di share e rappresentando una sorta di baluardo del "servizio pubblico" - malgrado vada in onda su una rete privata - nonché spazio di denuncia di soprusi, truffe, abusi su cittadini e sugli animali.

Il connubio vincente fra "sportello del cittadino" e intrattenimento puro con il popolarissimo Gabibbo e gli "stacchetti" delle veline (che hanno fatto la storia del costume italiano) e gli spazi dedicati al trash, alle papere, alla satira e alla presa in giro dei personaggi famosi, con l'immancabile rito della consegna del Tapiro D'Oro, dimostra ancora di piacere ai telespettatori dopo tanti anni e di non avvertire affatto i segni del tempo, sapendosi rinnovare di continuo, anche tecnologicamente (vedi il deep fake andato in onda nella prima puntata dell'attuale stagione, del quale abbiamo ampiamente discettato - clicca qui per leggere).

Dopo trent'anni, insomma, la creatura di Antonio Ricci ha ancora un nutritissimo seguito, fa ancora opinione e, soprattutto, è ancora temutissima. Niente male per un programma iniziato sulla rete "giovanile" del Biscione e destinato originariamente a un pubblico di nicchia, da anni autentica gallina dalle uova d'oro per l'Ammiraglia Mediaset e, vista la sua incidenza sul target attivo, anche per gli sponsor.