Ascolti Tv Auditel: Temptation Island domina e umilia la replica con la Gerini

Non è necessario attendere l'uscita degli ascolti Tv e dei dati Auditel di lunedì 22 luglio 2019 per sapere che la quinta puntata di Temptation Island 6 su Canale 5 ha sbaragliato ogni concorrenza sugli altri canali. In primis Rai1 che ha deciso di non rischiare e di mandare l'ennesima replica del film Amiche da Morire (2013) con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. Film dignitosissimo che, per qualche motivo, va in onda più volte l'anno nelle serate in cui occorre un tappabuchi.

Non è necessario attendere i dati di ascolto, dicevamo, perché basta vedere le reazioni sui social network relative al falò di Ilaria e Massimo (la cui storia ha tenuto banco per quasi tutta la puntata) per rendersi conto della straordinaria capillarità e dell'impatto dilagante del docureality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Con il prime time estivo di quest'anno che, se raggiunge il 17% di share è un miracolo, un Temptation Island che superi abbondantemente il 20% è un trionfo assoluto e non ce n'è per nessun altro. Il fatto che su Rai1 solo Techetechetè in access prime time e il sabato in prima serata con Superstar riesca a sfondare la soglia del 17% raggiungendo talvolta anche il 20%, un programma costruito su frammenti di una Rai appartenente a un glorioso passato, dovrebbe far riflettere. Ma su questo argomento torneremo in un'altra occasione. Senz'altro, però, l'entusiasmante puntata di ieri di Techetechetè realizzata da Valentina Cotone e dedicata ai grandi varietà, parliamo fra gli altri di Teatro 10 con Mina e Fantastico 3 con Corrado, Raffaella Carrà e Renato Zero, ha gettato una livida luce sull'attuale offerta d'Intrattenimento dell'Ammiraglia Rai.

Se Rai1 ha deciso di mandare al macello una replica già vista e rivista contro le bordate dell'ennesima corazzata De Filippi, sugli altri canali la prima serata di ieri si è dipanata tra repliche, film non esattamente notissimi, seconde (leggi milionesime) visioni e telefilm. Hawaii Five-0 su Rai2, il film francese La Meccanica delle Ombre (2016) su Rai3; il telefilm Gone su Rete4, il film Fast & Furious 3 (2013) con Lucas Black; L'Impero del Sole (1987) di Steven Spielberg con Christian Bale su La7, un James Bond con uno Sean Connery d'annata su Tv8, Agente 007 - Si vive solo due volte (1967). Unica eccezione, il documentario ambientalistico Earth From Space sul Nove, ma per il resto - a parte ovviamente Temptation Island - serata fiacchissima, come del resto quella di domenica.

Di quanto avrà prevalso questa volta Temptation Island sugli altri programmi? Vi aggiorneremo più tardi.