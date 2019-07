Ascolti Tv Auditel: Testa a testa tra Paperissima Sprint e Techechechetè

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 8 luglio 2019 vedono, in access prime time, Paperissima Sprint Estate effettuare un autentico "sprint" e raggiungere ben 3.287.000 spettatori con uno share del 17% fungendo da efficace traino per Temptation Island in prima serata, e a un soffio da Techetechetè che ha raccolto invece 3.339.000 spettatori con il 17.26%.

Continua dunque l'exploit del programma storico di Antonio Ricci, mai tanto seguito come quest'anno. Come già disquisito in precedenza, l'idea di affidare la conduzione alle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva affiancandole a Vittorio Brumotti e al Gabibbo offre evidentemente un'idea di continuità con Striscia la Notizia, che finisce per premiare la sua "propaggine" estiva.

E c'è anche da notare, come ampiamente dibattuto in questo nostro articolo (clicca qui per leggere), che Paperissima Sprint Estate è un autentica gallina dalle uova d'oro per gli investitori pubblicitari, grazie alla sua penetrazione capillare e incisiva nel bacino del pubblico attivo, quello che fa più gola agli sponsor. A maggior ragione con il successo di quest'anno.