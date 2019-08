Ascolti Tv. Luglio, Tg1 ti voglio: crescono i dati Auditel del notiziario Rai

Gli ascolti TV e i dati Auditel di luglio 2019 vedono, nell'ambito dell'informazione, un altro primato del TG1 diretto da Giuseppe Carboni, notiziario già oggetto di nostre pregresse analisi (clicca qui per leggere), nelle quali dimostravamo la sua supremazia rispetto a quello diretto dal predecessore Andrea Montanari.

Nel mese di luglio, dunque, la creatura di Carboni totalizza una media di 3 milioni 539 mila telespettatori con uno share del 22.5%, in crescita dello 0.4% rispetto al mese di giugno. Da notare che, rispetto all'edizione del 2018, quest'anno il traino del Tg1 è meno forte in quanto - nella fascia preserale - Reazione a Catena condotto da Marco Liorni deve scontrarsi con l'insidioso Caduta Libera condotto da Gerry Scotti su Canale 5, mentre l'anno scorso il game show di Rai1 con la conduzione di Gabriele Corsi ballava praticamente da solo con ascolti record. (Clicca qui per leggere la nostra analisi Auditel sui due programmi).

Seppur penalizzato, dunque, il Tg1 veleggia spedito nelle acque dell'informazione televisiva italiana, con picchi che sfiorano il 24% di share, come nella serata di sabato 13 luglio, e di 4 milioni 215 mila telespettatori come il 15 luglio scorso, distaccando il Tg5 di una differenza media mensile pari a 543 mila spettatori nel mese di luglio.