Ascolti TV Auditel: Toffanin affonda Liorni. Verissimo doppia Italia Sì

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 23 novembre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono Silvia Toffanin con suo Verissimo, in onda su Canale 5, dominare come sempre la sua fascia oraria con ascolti stellari. Il salotto di Lady Berlusconi conquista infatti 2.800.000 spettatori con il 19.5% di share e, con Verissimo – Giri di Valzer, 2.792.000 (18.4%), lasciando al palo Marco Liorni e il suo Italia Sì! Speciale in onda su Rai1 che raduna soltanto 1.456.000 spettatori (9.9%) non riuscendo a sfondare la soglia della doppia cifra.

Con ospiti Vittorio Grigolo, Vittoria Puccini e Antonio Albanese, la bella Silvia ha toccato picchi di oltre 3.000.000 spettatori, e sul fronte social, nel corso della settimana, con l'hashtag #verissimo ha generato oltre 10 milioni di interazioni su Instagram.