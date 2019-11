Ascolti tv, Barbara d'Urso bacia Garko sulla bocca. E lo share si impenna

Ascolti tv, Barbara d'Urso bacia Garko sulla bocca. E l'audience sale

Bacio. Sulle labbra, a stampo. Ma un bacio che infiamma gli ascolti di una serata - quella del Live - che va benissimo per la d’Urso (che porta a casa picchi di 3,5 milioni di spettatori e uno share che raggiunge il 22%). Nella lunghissima diretta del lunedì sera, negli studi di Cologno Monzese, arriva anche Gabriel Garko. Bello come il sole, a tratti tenebroso perché difende in tutti i modi la propria privacy. Non si sa nulla della sua vita privata, sotto chiave e lontano dalle pagine di gossip.

"Ti darei un bacio", dice la padrona di casa appena il modello siede sul divanetto. Poi il colpo di scena: il bacio. “Non ha le labbra rifatte”, tuona la d’Urso smorzando una volta per sempre le polemiche sui presunti ritocchi che da anni coinvolgono Garko. Ma il gossip s’infiamma quando la d’Urso mette alle strette il modello-attore su quell’anello che non porta più al dito. “Devo ancora capire cos'è l'amore", racconta in tv Garko. “Perché l’hai tolto? Ti hanno fatto arrabbiare?”, chiede Barbara riferendosi all’anello. “Forse”, dice Garko. Ma alla regina di Cologno Monzese non basta questa risposta. E allora rincara la dose. Indaga così: “L’altra persona si è tolta la fede?” Garko tuona con un secco: “No”. Con chi sarà fidanzato Garko? Per adesso è mistero. In Rete da molto tempo si vocifera di una presunta storia con l’attore ed ex giffino vip Gabriele Rossi, che è molto amico di Garko ed in alcune foto che girato sul web si nota un anello simile a quello indossato dall’attore. I diretti interessati smentiscono categoricamente. Ma ai palati affamati di gossip non basta tutto questo.