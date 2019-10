Ascolti tv: Chez Floris, i giornalisti mitragliano Salvini. Ma il “processo” giova al leader del Carroccio

Barbara Ciabò, ex consigliera comunale a Milano, a Matteo Salvini: “Amico mio, vacci ogni settimana, da Floris e dalla Gruber che, come fanno campagna elettorale questi per te, non la fa nessuno!!”.

A Concita de Gregorio, l’ex ministro dell’Interno avrebbe dovuto ricordare i milioni di passivo dell’Unità, maturati quando dirigeva il giornale. E a Giovanni Floris di fare il conduttore, non il militante PD. Più che un incontro con i giornalisti, è stato un plotone di esecuzione.

Tante... Cazzullate, da parte dei giornalisti “dimezzati”, che gioveranno al leader della Lega. Concita e c. parlavano dei presunti rapporti tra Mosca e il leghista Savoini.

Il leader del Carroccio, interrotto da Floris, dei problemi degli italiani. E ha aggiunto, mostrando una foto sul telefonino: “Un banalissimo orecchio di un agente della polizia penitenziaria, preso a morsi da un detenuto nordafricano. Mi sono rotto le p. che i nostri uomini della sicurezza vengano aggrediti da delinquenti, che arrivano dall'altra parte del mondo. Da quando ho lasciato il Viminale, gli sbarchi sono triplicati”.

Dopo Salvini, é arrivato Bersani : intervista, in ginocchio, comizio e sorrisoni di Floris.... No, non è la BBC, questa è la “Sette”....