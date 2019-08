Ascolti Tv, Crisi Governo: Vespa richiamato in Rai per Speciale Porta a Porta

La Crisi di Governo si abbatte come un fulmine nero nel giallo leonino dell'estate piena e sconvolge i piani non soltanto degli esponenti politici di Maggioranza e Opposizione ma anche dei vertici di Viale Mazzini.

In primis quelli della direttrice di Rai1 Teresa De Santis che, da Los Angeles dov'è impegnata in un tour assieme a Milly Carlucci per lo studio di un nuovo format che si prospetta di grande successo, ha già "cooptato" Bruno Vespa per uno speciale Porta a Porta che andrà in onda sull'Ammiraglia il 20 o il 21 agosto prossimo venturo, date in cui dovrebbe discutersi al Senato la mozione di sfiducia al Governo Conte. La data sarà decisa lunedì 12 agosto dopo la riunione dei Capigruppo.

Da voci bene informate, apprendiamo che la numero uno di Rai1 ha trascorso le ultime 48 ore impegnata al telefono (jet lag compreso) per coordinarsi con il Tg1, titolare dell'informazione sull'Ammiraglia, così da gestire al meglio gli spazi della rete riguardo alla Crisi di Governo. La De Santis avrebbe voluto Bruno Vespa alle redini dello Speciale di ieri sera in prime time, che poi è stato affidato - come ampiamente scritto nei nostri articoli (clicca qui per leggere) - al conduttore del Tg1 Francesco Giorgino, che ha gestito impeccabilmente i collegamenti con i vari leader politici di maggioranza e opposizione, Nicola Zingaretti, Giorgia Meloni, Alfonso Bonafede, Licia Ronzulli e Matteo Salvini dal Wonder Beach di Mola di Bari.

Teresa De Santis ha chiesto alla sua squadra di sforzarsi al massimo - malgrado sia agosto e molti giornalisti e dipendenti siano in vacanza - per seguire passo passo l'andamento della crisi politico-istituzionale nei contenitori di massimo ascolto della rete, nel rispetto della par condicio (come ieri è avvenuto nello speciale condotto da Giorgino). Parliamo de La Vita in Diretta condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, che sono stati i primi ad analizzare con dibattiti in studio i rovesci dell'Esecutivo, assieme a UnoMattina con Roberto Poletti e Valentina Bisti. Così come Pierluigi Diaco nel programma in onda nel primo pomeriggio Io e Te. La tempestiva copertura della crisi su Rai1 nelle fasce mattutine e pomeridiane ha dato ragione a Teresa De Santis, premiando Rai1 con ottimi ascolti.