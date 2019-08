Ascolti Tv Crisi: la Rai seguirà passo passo la fine (?) del Governo Conte

La crisi di Governo giungerà al suo culmine quest'oggi, martedì 20 agosto 2019, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato, previste nel primo pomeriggio.

Al discorso del Premier, che si prospetta durissimo nei confronti dell'ex alleato che ha innescato la crisi, ovvero il leader del Carroccio, Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini, seguiranno diverse soluzioni fra le quali la possibile salita del Primo Ministro al Quirinale per formalizzare le proprie dimissioni.

Qualunque sia l'esito delle comunicazioni di Giuseppe Conte, il Servizio Pubblico Radiotelevisivo seguirà passo passo tutto l'iter con una diretta di Rai Parlamento in onda sulla Prima Rete a partire dalle 14.55 per poi passare la linea a uno Speciale Tg2.

In prima serata, seguendo la linea di condotta fortemente propugnata da affaritaliani (clicca qui per leggere), spazio poi a uno Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino, che va a sostituire l'annunciato approfondimento condotto da Bruno Vespa. Si potrebbe pensare che il Tg1 di Giuseppe Carboni abbia prevalso sulla rete diretta da Teresa De Santis (in soldoni, che con la rottura dell'alleanza tra pentastellati e Carroccio, il m5s abbia già messo all'angolo la Lega in Rai) ma la spiegazione ufficiale è che i nuovi contratti di Bruno Vespa e della sua squadra sono ancora da firmare. Quindi spazio al buon Giorgino che (invece di essere costretto a portare l'acqua al mulino di Urbano Cairo presenziando su La7 nello studio di In Onda con David Parenzo e Luca Telese) svolgerà il suo ruolo di giornalista sovvenzionato dal canone pagato dai cittadini sviscerando la Crisi e le sue conseguenze sull'Ammiraglia di Viale Mazzini, com'è giusto che sia.

Appuntamento dunque a oggi pomeriggio dalle 14.55 su Rai1, quindi su Rai2 per uno speciale sull'esito delle comunicazioni di Giuseppe Conte in Senato e, dalle 21.30 in poi, per una prima serata tutta dedicata al dibattito politico-istituzionale sulla prima rete. Viva il Servizio Pubblico.