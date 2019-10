Ascolti Tv: De Filippi, Ferilli e Belen doppiano Alberto Angela, male Diaco

Sabrina Ferilli in Tú sí que vales su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 ottobre 2019, su Rai1 hanno visto in prime time Ulisse – Il Piacere della Scoperta condotto da Alberto Angela e dedicato a Ben Hur conquistare 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share, doppiato da Canale 5 con la seconda puntata di Tú sí que vales presentato da Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, che ha fatto boom con 5.342.000 spettatori pari al 30% di share. Picco straordinario di 6.384.000 spettatori alle 22.44 con uno share del 31.51% per il talent di Canale 5. Bene su Rai3 Le Ragazze di Gloria Guida con 1.166.000 spettatori e il 6.1%. In seconda serata su Rai1 Io e Te di Notte condotto da Pierluigi Diaco si ferma a 760.000 spettatori con l’8.3% di share mentre Io e Te Insonnia a 347.000 spettatori con il 7.6%.

In Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti condotto da Amadeus ha radunato 4.496.000 spettatori con il 20.8%, battendo su Canale 5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e i suoi 3.862.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend con Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi hanno battuto con 920.000 telespettatori (4.4%) nella prima parte e 921.000 telespettatori con il 4.3% nella seconda parte, La7 con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber e i suoi 898.000 spettatori (4.2%).

Da segnalare in fascia mattutina Uno Mattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi che volano a 1.490.000 spettatori (22.1%), nella prima parte, 1.334.000 spettatori (20.9%), nella seconda parte, e 1.013.000 spettatori (17.2%) nella terza.