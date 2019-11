MediaTech

Ascolti tv, Domenica In vola. Record stagionale per Mara Venier “Domenica In” segna il record stagionale negli ascolti tv. MARA VENIER, RECORD STAGIONALE. ASCOLTI TV, "DOMENICA IN" PICCHI DI OLTRE 4.3MILIONI Il programma di Mara Venier supera i 3,3 milioni di spettatori e registra picco di oltre 4,3milioni (share 19,8%). Il risultato di Domenica In conferma Mara Venier protagonista indiscussa del pomeriggio televisivo italiano.